جمجمة و عظام بشرية مدفونة بالواد الحار بالفقيه بن صالح تستنفر رجال الدرك الملكي

شوف تيفي:
واقعة غريبة تلك التي يحكيها أحد المواطنين منذ نهاية الأسبوع،بعدما عثر على جمجمة و عظام بشرية بمنطقة أولاد علي بإقليم الفقيه بن صالح.
و تعود تفاصيل الواقعة،حسب ما رواه أحد المواطنين من ساكنة المنطقة لشوف تيفي،،إلى يوم السبت الماضي،عندما كان أحد العمال بصدد حفر الواد الحار ،ليعثر على جثة مدفونة بالتراب يرجح أنها لرجل.
و بعد هذه الواقعة ،ربطت الساكنة الاتصال برجال الدرك الملكي ،الذين حلوا بعين المكان ،حيث فتحت تحقيقا و عاينت بقايا العظام البشرية ، قبل أن يتم نقلها إلى المستشفى الاقليمي لبني ملال ،لإجراء الخبرة الطبية.
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