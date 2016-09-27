جمجمة و عظام بشرية مدفونة بالواد الحار بالفقيه بن صالح تستنفر رجال الدرك الملكي

واقعة غريبة تلك التي يحكيها أحد المواطنين منذ نهاية الأسبوع،بعدما عثر على جمجمة و عظام بشرية بمنطقة أولاد علي بإقليم الفقيه بن صالح.

شوف تيفي:

واقعة غريبة تلك التي يحكيها أحد المواطنين منذ نهاية الأسبوع،بعدما عثر على جمجمة و عظام بشرية بمنطقة أولاد علي بإقليم الفقيه بن صالح.

و تعود تفاصيل الواقعة،حسب ما رواه أحد المواطنين من ساكنة المنطقة لشوف تيفي،،إلى يوم السبت الماضي،عندما كان أحد العمال بصدد حفر الواد الحار ،ليعثر على جثة مدفونة بالتراب يرجح أنها لرجل.

و بعد هذه الواقعة ،ربطت الساكنة الاتصال برجال الدرك الملكي ،الذين حلوا بعين المكان ،حيث فتحت تحقيقا و عاينت بقايا العظام البشرية ، قبل أن يتم نقلها إلى المستشفى الاقليمي لبني ملال ،لإجراء الخبرة الطبية.



