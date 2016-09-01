عاجل.. انفجار قنبلتين في مسجد ومركز للمؤتمرات في ألمانيا

"شوف تيفي"
كشفت الشرطة اليوم الثلاثاء، إن عبوتين ناسفتين بدائيتي الصنع انفجرتا في مدينة دريسدن بشرق ألمانيا.
وحسب وكالة ريتيرز البريطانية فإن الشرطة الألمانية، أوضحت بأن عبوة انفجرت في مسجد وأخرى في مركز دولي للمؤتمرات لكن لم يصب أحد بسوء.
وقال هورست كريتشمار قائد شرطة دريسدن في بيان "على الرغم من أنه ليس لدينا إعلان مسؤولية حتى الآن فإننا يجب أن نتحرك على أساس أن الدافع هو الخوف من الأجانب".
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