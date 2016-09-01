في عز الحملة الانتخابية..الملك محمد السادس يكلف بنكيران بهذه المهمة

في عز الحملة الانتخابية التي انطلقت يوم السبت الماضي،برسم تشريعات 7 أكتوبر،انتقل رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران،مساء الاثنين،في رحلة خاصة إلى الغابون يمثل فيها الملك محمد السادس في احتفالات

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في عز الحملة الانتخابية التي انطلقت يوم السبت الماضي،برسم تشريعات 7 أكتوبر،انتقل رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران،مساء الاثنين،في رحلة خاصة إلى الغابون يمثل فيها الملك محمد السادس في احتفالات تنصيب الرئيس الغابوني علي بونغو.

و كشفت مصادر ليومية أخبار اليوم التي نشرت الخبر في عددها الصادر اليوم الثلاثاء،أن الملك قرر إيفاد بنكيران ممثلا له في مراسيم أداء اليمين و تنصيب الرئيس الغابوني، بعد حسم المحكمة الدستورية في هذا البلد الافريقي الجدل الذي أحاط بنتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة.