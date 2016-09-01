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النيابة العامة باسبانيا تطالب بالسجن 12 سنة لمغربي مقيم باسبانيا هدد الملك وأسرته
بتاريــخ : 27 شتنبر 2016 / 06:59 النيابة العامة باسبانيا تطالب بالسجن 12 سنة لمغربي مقيم باسبانيا هدد الملك وأسرته | حوادث و حقوق
النيابة العامة باسبانيا تطالب بالسجن 12 سنة لمغربي مقيم باسبانيا هدد الملك وأسرته
طالبت النيابة العامة الإسبانية بالحكم على جهادي مغربي يدعى عبد الوهاب طاحطح ويبلغ من العمر 28 سنة،بعقوبة سجنية تصل إلى 12 سجنا نافذا،و إخضاعه للمراقبة عشر سنوات أخرى بعد إتمام العقوبة السجنية،و ذلك

شوف تيفي

طالبت النيابة العامة الإسبانية بالحكم على جهادي مغربي يدعى عبد الوهاب طاحطح ويبلغ من العمر 28 سنة،بعقوبة سجنية تصل إلى 12 سجنا نافذا،و إخضاعه للمراقبة عشر سنوات أخرى بعد إتمام العقوبة السجنية،و ذلك بسبب تهديد الملك فيليبي و الأسرة الملكية حسب صحيفة إلموندو.

و حسب مصادر قضائية فقد عثر لدى المغربي على وثيقة جهادية مكتوب عليها:"سيعرف ملك إسبانيا فليبي معنى المعاناة عندما يرى طفلتيه تحت الأنقاض علاوة على تهديدات أخرى.

و اعترف الجهادي المغربي،حسب المصادر ذاتها بأن الوثيقة التهديدية تعود له، غير أنه وجدها في محرك غوغل و أن دوره اقتصر على ترجمتها،حسب ما أوردته يومية أخبار اليوم في عددها الصادر يوم الثلاثاء.

 

 

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شوف تيفي تهديد سجن ملك اسبانيا المغرب

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