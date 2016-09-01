 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

يالفيديو.. أنوار الزين : لن أعود إلى السياسة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها | بوليتيك

يالفيديو.. أنوار الزين : لن أعود إلى السياسة ''إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها''

هذا ما قاله المغاربة عن الدمى الجنسية و ترويجها في السر بالمغرب | مجتمع

هذا ما قاله المغاربة عن الدمى الجنسية و ترويجها في السر بالمغرب

ارتفاع حصة مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية من النتيجة الصافية لحسابات الشركة في الأسدس الأول من سنة 2016 | اقتصاد

ارتفاع حصة مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية من النتيجة الصافية لحسابات الشركة في الأسدس

سابقة وبالوثيقة: مرشح للبرلمان يتعهد بالتنازل عن أجره كاملا للجمعيات والمعطلين | بوليتيك

سابقة وبالوثيقة: مرشح للبرلمان يتعهد بالتنازل عن أجره كاملا للجمعيات والمعطلين

طوطال المغرب تحقق نتائج مُرضية خلال النصف الأول من سنة 2016 | اقتصاد

طوطال المغرب تحقق نتائج مُرضية خلال النصف الأول من سنة 2016

خاص وبالصور : العثور على الميكا وغياب الأقلام يحرج الوالية العدوي في عملية توزيع المليون محفظة | بوليتيك

خاص وبالصور : العثور على ''الميكا'' وغياب الأقلام يحرج الوالية ''العدوي'' في عملية توزيع المليون

اختفاء شقيقتين متزوجتين في ظروف غامضة بالفقيه بن صالح والشكوك تحوم حول أصحاب السماوي | مجتمع

اختفاء شقيقتين متزوجتين في ظروف غامضة بالفقيه بن صالح والشكوك تحوم حول أصحاب السماوي

عاجل : عراك وبلطجة بين مرشحي البيجدي بتطوان والأمن يستمع للشهود في محاضر رسمية | بوليتيك

عاجل : عراك وبلطجة بين مرشحي ''البيجدي'' بتطوان والأمن يستمع للشهود في محاضر رسمية

عاجل.. نايضة قرطاس في فرنسا.. وهذا عدد المصابين | دولي

عاجل.. نايضة قرطاس في فرنسا.. وهذا عدد المصابين

حديث في "الأخونة والعلمنة" والخبز...

هذا ما قاله المغاربة عن الدمى الجنسية و ترويجها في السر بالمغرب
بتاريــخ : 26 شتنبر 2016 / 22:12 هذا ما قاله المغاربة عن الدمى الجنسية و ترويجها في السر بالمغرب | مجتمع
هذا ما قاله المغاربة عن الدمى الجنسية و ترويجها في السر بالمغرب
عبر مجموعة من المواطنين المغاربة من خلال استطلاع للرأي أجرته ''شوف تيفي'' اليوم الاثنين،بخصوص الدمى الجنسية التي يتم تسويقها في السر بالمغرب عبر طلبات خاص،(عبروا) عن سخطهم و استنكارهم من ترويج مثل

 شوف تيفي:

عبر مجموعة من المواطنين المغاربة من خلال استطلاع للرأي أجرته "شوف تيفي" اليوم الاثنين،بخصوص الدمى الجنسية التي يتم تسويقها في السر بالمغرب عبر طلبات خاص،(عبروا) عن سخطهم و استنكارهم من ترويج مثل هذه الوسائل الجنسية بالمغرب.

 وطالب المواطنون من الجهات المعنية التدخل للحد من هذه النشاطات التي غالبا ما تكون في السر.

و كانت "شوف تيفي" قد كشفت عن موقع صيني متخصص في بيع الدمى الجنسية و تصديرها للمغرب تحت الطلب بأثمنة تتراوح بين1000 درهم مغربية بالإضافة إلى تكاليف و خدمات التوصيل و التي تصل إلى 4000آلاف درهم مغربية.

 

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب بكارة دمى جنسية درب عمر قيسارية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

اختفاء شقيقتين متزوجتين في ظروف غامضة بالفقيه بن صالح والشكوك تحوم حول أصحاب السماوي | مجتمع

اختفاء شقيقتين متزوجتين في ظروف غامضة بالفقيه بن صالح والشكوك تحوم حول أصحاب السماوي

بالصور.. هدم منازل عشوائية بدوار بولحية بالدار البيضاء وسط احتجاجات الساكنة | مجتمع

بالصور.. هدم منازل عشوائية بدوار بولحية بالدار البيضاء وسط احتجاجات الساكنة

صورة صادمة لمرشحة مع مسنة تهز الفايسبوك | مجتمع

صورة صادمة لمرشحة مع مسنة تهز الفايسبوك

حملة زيرو شمكار تغزو الفايسبوك | مجتمع

حملة ''زيرو شمكار'' تغزو الفايسبوك

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أنوار الزين : لن أعود إلى السياسة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها | تسجيلات صوتية
منذ 5 دقائق

أنوار الزين : لن أعود إلى السياسة ''إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها''

خبر اليوم: التفاصيل الكاملة لاعتدا الجنسي الذي تعرضت له تلميذة على يد معلمها الناشط في حركة التوحيد والإصلاح بتارودانت | خبر اليوم

خبر اليوم: التفاصيل الكاملة لاعتدا الجنسي الذي تعرضت له تلميذة على يد معلمها الناشط في حركة التوحيد والإصلاح بتارودانت

هكذا انطلقت فعاليات معرض الأم والطفل في نسخته السابعة بالبيضاء | روبورتاج

هكذا انطلقت فعاليات معرض الأم والطفل في نسخته السابعة بالبيضاء

طوطال المغرب تحقق نتائج مُرضية خلال النصف الأول من سنة 2016 | مال و أعمال

طوطال المغرب تحقق نتائج مُرضية خلال النصف الأول من سنة 2016

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

يالفيديو.. أنوار الزين : لن أعود إلى السياسة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها | بوليتيك
منذ 8 دقائق

يالفيديو.. أنوار الزين : لن أعود إلى السياسة ''إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها''

هذا ما قاله المغاربة عن الدمى الجنسية و ترويجها في السر بالمغرب | مجتمع

هذا ما قاله المغاربة عن الدمى الجنسية و ترويجها في السر بالمغرب

ارتفاع حصة مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية من النتيجة الصافية لحسابات الشركة في الأسدس الأول من سنة 2016 | اقتصاد

ارتفاع حصة مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية من النتيجة الصافية لحسابات الشركة في الأسدس

سابقة وبالوثيقة: مرشح للبرلمان يتعهد بالتنازل عن أجره كاملا للجمعيات والمعطلين | بوليتيك

سابقة وبالوثيقة: مرشح للبرلمان يتعهد بالتنازل عن أجره كاملا للجمعيات والمعطلين

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.