هذا ما قاله المغاربة عن الدمى الجنسية و ترويجها في السر بالمغرب

شوف تيفي:
عبر مجموعة من المواطنين المغاربة من خلال استطلاع للرأي أجرته "شوف تيفي" اليوم الاثنين،بخصوص الدمى الجنسية التي يتم تسويقها في السر بالمغرب عبر طلبات خاص،(عبروا) عن سخطهم و استنكارهم من ترويج مثل هذه الوسائل الجنسية بالمغرب.
وطالب المواطنون من الجهات المعنية التدخل للحد من هذه النشاطات التي غالبا ما تكون في السر.
و كانت "شوف تيفي" قد كشفت عن موقع صيني متخصص في بيع الدمى الجنسية و تصديرها للمغرب تحت الطلب بأثمنة تتراوح بين1000 درهم مغربية بالإضافة إلى تكاليف و خدمات التوصيل و التي تصل إلى 4000آلاف درهم مغربية.
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