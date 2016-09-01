هذا ما قاله المغاربة عن الدمى الجنسية و ترويجها في السر بالمغرب

عبر مجموعة من المواطنين المغاربة من خلال استطلاع للرأي أجرته ''شوف تيفي'' اليوم الاثنين،بخصوص الدمى الجنسية التي يتم تسويقها في السر بالمغرب عبر طلبات خاص،(عبروا) عن سخطهم و استنكارهم من ترويج مثل

شوف تيفي:

عبر مجموعة من المواطنين المغاربة من خلال استطلاع للرأي أجرته "شوف تيفي" اليوم الاثنين،بخصوص الدمى الجنسية التي يتم تسويقها في السر بالمغرب عبر طلبات خاص،(عبروا) عن سخطهم و استنكارهم من ترويج مثل هذه الوسائل الجنسية بالمغرب.

وطالب المواطنون من الجهات المعنية التدخل للحد من هذه النشاطات التي غالبا ما تكون في السر.

و كانت "شوف تيفي" قد كشفت عن موقع صيني متخصص في بيع الدمى الجنسية و تصديرها للمغرب تحت الطلب بأثمنة تتراوح بين1000 درهم مغربية بالإضافة إلى تكاليف و خدمات التوصيل و التي تصل إلى 4000آلاف درهم مغربية.