ارتفاع حصة مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية من النتيجة الصافية لحسابات الشركة في الأسدس الأول من سنة 2016

أعلنت مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية عن ارتفاع النتيجة الصافية لحسابات الشركة بزائد 19 في المائة في الأسدس الأول من سنة 2016، لتتجاوز بذلك لأول مرة عتبة مليار درهم في ظرف أسدس واحد لمبلغ 1074

شوف تيفي

أعلنت مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية عن ارتفاع النتيجة الصافية لحسابات الشركة بزائد 19 في المائة في الأسدس الأول من سنة 2016، لتتجاوز بذلك لأول مرة عتبة مليار درهم في ظرف أسدس واحد لمبلغ 1074 مليون درهم.

وأوضح إبراهيم بنجلون التويمي، المتصرف المدير العام التنفيذي لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، خلال ندوة صحفية اليوم الاثنين، خصصت لتقديم النتائج المالية برسم الأسدس الأول من سنة 2016، أن الزيادة في المنتوج الصافي لشركة البنك بالمغرب بلغت زائد 17 في المائة.

وعزا بنجلون التويمي هذا الارتفاع إلى المساهمة الملموسة لنشاطات السوق (زائد 69 في المائة)، ومساهمة الشبكة التجارية بهامش على العمولات، وبهامش على الفوائد المرتفعة بحوالي زائد 9 في المائة و3 في المائة على التوالي.

وأشار بنجلون إلى أن النتيجة الصافية للبنك بلغت 2ر1 مليار درهم ملايين، مرتفعة بـ18 في المائة من حيث الحسابات الموطدة. كما سجل المنتوج الصافي للبنك ارتفاعا بزائد 13 في المائة ليبلغ 7ر6 مليار درهما، في حين ارتفعت النتيجة الإجمالية للاستغلال بزائد 18 في المائة لتبلغ 1ر3 مليار درهم.

من جهتها سجلت التحملات العامة للاستغلال تطورا بزائد 4ر7 في المائة لمبلغ 1650 مليون درهم، في نهاية شهر يونيو 2016، في ظرفية فتح 37 وكالة جديدة منذ شهر يونيو 2015، ليصل بذلك حجم الشبكة إلى 708 وحدة، بالإضافة إلى تقوية عدد المستخدمين بحوالي 4 في المائة ليصل إلى 5221 معاون.

كما شهدت المجموعة انخفاض كلفة الخطر الإجمالي بنسبة ناقص 6 في المائة لمبلغ 520 مليون درهم، وذلك بفضل تحسن استعادات المؤن بنسبة زائد 12 في المائة، مسجلا حيوية نشاط استيفاء البنك بالمغرب.

وأفاد بأن قابلية تعرض البنك للآفات تبقى أقل من تلك المعاينة في القطاع البنكي، بفضل القروض المتعثرة في 39ر6 في المائة، مقابل 88ر7 في القطاع البنكي، مضيفا أن نسبة تحسن تغطية البنك في أسدس واحد، حيث انتقلت من 67 في المائة في شهر دجنبر 2015 إلى 74 في المائة في نهاية شهر يونيو 2016، مقابل المستوى المسجل في القطاع البنكي البالغ 34ر67 في المائة.

كما ساهمت اعتمادات الاقتصاد في تقوية السوق ببلوغها 7ر111 مليار درهم، متقدمة بنسبة زائد 5ر5 في المائة، وهو نصيب من السوق نسبته 35ر14 في المائة في تحسن بقدر 30 نقطة أساسية.

من جهة أخرى استعرض بنجلون "المنتجات والخدمات المختلفة المتجددة" للمجموعة من قبل بنك الخواص والمهنيين الذي يعد "نموذجا لبنك الشبكة والبنك متعدد القنوات القريب من زبنائه"، وبنك المقاولة وبنك الأعمال.

كما أبرز الخدمات المالية المتخصصة التي تقدم "تآزرا متناميا للمهن" مثل "مغرباي" و"سلفين" و"المغرب لإنابة الفاتورات" و"إر إم إكسبريس".

وتوقف عند نشاطات البنك في إفريقيا التي تعرف "نموا متينا" من قبيل بنك إفريقيا والكونغولية للبنك وبنك التنمية لمالي، مشيرا إلى الأرباح المتزايدة للبنك في لندن وباريس ومدريد.

من جانب آخر استعرض السيد بنجلون التوجهات الاستراتيجية للبنك في أفق 2020 التي تتمثل، على الخصوص، في تحقيق نمو عضوي عبر متابعة توسيع الشبكة بفتح قرابة مائة وكالة في المغرب وفي إفريقيا جنوب الصحراء، علاوة على تقوية التواجد الخارجي للمجموعة بإفريقيا وفي أوروبا وفي الصين.

كما ستعمل المجموعة، من خلال هذا المخطط، على متابعة توطيد نشاطات بنك التقسيط والمغاربة المقيمين بالخارج والتعاملية البنكبة، خاصة في مقطع المقاولات الصغرى والمتوسطة وتنمية مواقع جديدة مثل البنك التشاركي والتعامل الأخضر.