سابقة وبالوثيقة: مرشح للبرلمان يتعهد بالتنازل عن أجره كاملا للجمعيات والمعطلين

شوف تيفي
في سابقة هي الأولى من نوعها، نشر وكيل لائحة فيدرالية اليسار الديموقراطي عن دائرة الغرب، التزاما بالتنازل عن الراتب الشهري والتعويضات البرلمانية في حالة حصوله على مقعد نيابي.
وحسب وثيقة الإلتزام، المصادق عليها من طرف المصالح المختصة، تعهد وكيل لائحة فيدرالية اليسار بمدينة سوق أربعاء الغرب والنواحي، بالتنازل عن الراتب الشهري والتعويضات البرلمانية، إن تمكن من الوصول إلى مجلس النواب، حيث سيمنح الراتب والتعويضات إلى جمعيات المجتمع المدني والمشاريع المدرة للدخل لفائدة المعطلين والمعطلات بمدينة سوق أربعاء الغرب.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.