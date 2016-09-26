سابقة وبالوثيقة: مرشح للبرلمان يتعهد بالتنازل عن أجره كاملا للجمعيات والمعطلين

في سابقة هي الأولى من نوعها، نشر وكيل لائحة فيدرالية اليسار الديموقراطي عن دائرة الغرب، التزاما بالتنازل عن الراتب الشهري والتعويضات البرلمانية في حالة حصوله على مقعد نيابي.

شوف تيفي

في سابقة هي الأولى من نوعها، نشر وكيل لائحة فيدرالية اليسار الديموقراطي عن دائرة الغرب، التزاما بالتنازل عن الراتب الشهري والتعويضات البرلمانية في حالة حصوله على مقعد نيابي.

وحسب وثيقة الإلتزام، المصادق عليها من طرف المصالح المختصة، تعهد وكيل لائحة فيدرالية اليسار بمدينة سوق أربعاء الغرب والنواحي، بالتنازل عن الراتب الشهري والتعويضات البرلمانية، إن تمكن من الوصول إلى مجلس النواب، حيث سيمنح الراتب والتعويضات إلى جمعيات المجتمع المدني والمشاريع المدرة للدخل لفائدة المعطلين والمعطلات بمدينة سوق أربعاء الغرب.