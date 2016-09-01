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طوطال المغرب تحقق نتائج مُرضية خلال النصف الأول من سنة 2016
بتاريــخ : 26 شتنبر 2016 / 19:34 طوطال المغرب تحقق نتائج مُرضية خلال النصف الأول من سنة 2016 | اقتصاد
طوطال المغرب تحقق نتائج مُرضية خلال النصف الأول من سنة 2016
حققت شركة طوطال المغرب خلال النصف الأول من سنة 2016 إنجازا كبيرا بفضل النتيجة الصافية الصافية التي بلغت 399.8 مليون درهم بزيادة تقدر ب215.1 مليون درهم، كما أن النتيجة الصافية الموطدة عرفت ارتفاعا ملحوظا

شوف تيفي

حققت شركة طوطال المغرب خلال النصف الأول من سنة 2016 إنجازا كبيرا بفضل النتيجة الصافية الصافية التي بلغت 399.8 مليون درهم بزيادة تقدر ب215.1 مليون درهم، كما أن النتيجة الصافية الموطدة عرفت ارتفاعا ملحوظا بتسجيلها 402.6 مليون درهم في النصف الأول من السنة الجارية مقبل 145.9 مليون درهم خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.

و أظهرت مبيعات طوطال المغرب،حسب ما أعلنه المجلس الإداري للشركة في ندوة عقدها صباح اليوم الاثنين بمقر بورصة الدار البيضاء، زيادة تقدر ب8.7 بالمائة بالمقارنة مع السنة الماضية لتصل إلى 675 كيلوطن مقابل 621 كليلوطن.

ومن جهة أخرى، تساهم طوطال المغرب في خلق فرص شغل وصلت إلى 300 فرصة عمل غير مباشرة ما بين سنة 2015 و2016 بفتح محطات جديدة وذلك بتوظيف 72 مستخدم جديد لترفع بذلك المجموعة العدد الإجمالي 578 عامل في النصف الأول من هذه السنة.


وقد صرح جون لوي بونفون المدير العام لشركة طوطال المغرب، أن المجموعة تسعى إلى غاية نهاية هذه السنة فتح 12 محطة جديدة بعدما فتحت 7محطات خلال النصف الأول من نفس السنة، أعلن عن ذلك خلال الندوة الصحفية التي نظمت اليوم الإثنين بالبيضاء من أجل مناقشة نشاط الشركة وللفصل في الحسابات الإجتماعية والموطدة لنصف الأول لسنة 2016.

 

 

 

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طوطال المغرب شركة نتائج النصف الأول

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