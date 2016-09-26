خاص وبالصور : العثور على ''الميكا'' وغياب الأقلام يحرج الوالية ''العدوي'' في عملية توزيع المليون محفظة

تفاجأت ''زينب العدوي'' والية جهة سوس ماسة، بإشرافها زوال اليوم على عملية توزيع مليون محفظة في مدرسة ''سيدي بوسحاب'' بجماعة أمسكرود القروية، بوجود ''الميكا'' داخل محافظ التلاميذ.

شوف تيفي

تفاجأت ''زينب العدوي'' والية جهة سوس ماسة، بإشرافها زوال اليوم على عملية توزيع مليون محفظة في مدرسة ''سيدي بوسحاب'' بجماعة أمسكرود القروية، بوجود ''الميكا'' داخل محافظ التلاميذ.

وحسب مصدر خاص ''لشوف تيفي'' عاين عملية التوزيع، فإن الوالية العدوي عبرت عن استغرابها بعد فتح محفظة تلميذة، حيث مباشرة بعد وضع يدها داخل المحفظة إستلت كيسا بلاستيكيا بني اللون، وسألت رئيسة قسم العمل الإجتماعي بالولاية عن وجود الميكا التي تحاربها الحكومة في محفظة التلاميذ.

وأضاف ذات المصدر، أن رئيسة قسم العمل الإجتماعي بالولاية ''سلوى بن كيران''، هي من أشرفت مصالحها على الصفقة بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث عبرت الوالية ''العدوي'' عن امتعاضها الشديد من وجود الميكا في محافظ التلاميذ الصغار.

وقالت ذات المصادر، أن ما زاد من استغراب الوالية ''زينب العدوي'' هو بعد فتحها لمحفظة المستوى الثاني، لتجدها هي الأخرى خالية من الأقلام الملونة والأقلام اللبدية، والجافة''، حيث ثم جلبها وتدارك الأمر بعد غضب الوالية.