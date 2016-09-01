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اختفاء شقيقتين متزوجتين في ظروف غامضة بالفقيه بن صالح والشكوك تحوم حول أصحاب السماوي
بتاريــخ : 26 شتنبر 2016 / 19:02 اختفاء شقيقتين متزوجتين في ظروف غامضة بالفقيه بن صالح والشكوك تحوم حول أصحاب السماوي | مجتمع
اختفاء شقيقتين متزوجتين في ظروف غامضة بالفقيه بن صالح والشكوك تحوم حول أصحاب السماوي
توصلت ''شوف تيفي'' بمعلومات تفيد اختفاء شقيقتين بمنطقة أولاد زمام نواحي الفقيه بنصالح، في ظروف غامضة، الجمعة الماضية، بعد أن غادرا منزل أسرتهما.

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" بمعلومات تفيد اختفاء شقيقتين بمنطقة أولاد زمام نواحي الفقيه بنصالح، في ظروف غامضة، الجمعة الماضية، بعد أن غادرا منزل أسرتهما.

وحسب أحد جيران المختفيتين في اتصال له مع "شوف تيفي"، فإن هناك شكوكا تحوم حول تورط أصحاب "السماوي" في اختفائهما، موضحا بأنهما متزوجتان ولهما أبناء.

وأضاف المتحدث ذاته بأن عائلة المختفيتين تعيش حالة نفسية صعبة، بعد أن مرت ثلاثة أيام من اختفائهما قاموا خلالها بالبحث عنهما في العديد من الأماكن.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الفقيه بنصالح أولاد زمام السماوي

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