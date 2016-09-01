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بتاريــخ : 26 شتنبر 2016 / 18:38 عاجل : عراك وبلطجة بين مرشحي البيجدي بتطوان والأمن يستمع للشهود في محاضر رسمية | بوليتيك
عاجل : عراك وبلطجة بين مرشحي ''البيجدي'' بتطوان والأمن يستمع للشهود في محاضر رسمية
كشفت مصادر مطلعة ''لشوف تيفي'' أن أحمد بوخبزة، المرشح الثالث في لائحة حزب العدالة والتنمية بمدينة تطوان، أقدم زوال اليوم الإثنين على استعمال العنف والضرب والجرح في حق كل من عبد اللطيف بولعيش نائب

شوف تيفي

كشفت مصادر مطلعة "لشوف تيفي" أن أحمد بوخبزة، المرشح الثالث في لائحة حزب العدالة والتنمية بمدينة تطوان، أقدم زوال اليوم الإثنين على استعمال العنف والضرب والجرح في حق كل من عبد اللطيف بولعيش نائب الكاتب الإقليمي للحزب وبلال قريقش المرشح الرابع في لائحة حزب "المصباح" بمدينة تطوان التي يترأسها محمد إدعمار رئيس المجلس البلدي للمدينة.

وحسب ذات المصادر، فقد نشب عراك بالأيدي داخل مقر الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بتطوان بين المرشحين الثلاثة، وصل إلى تبادل الضرب والجرح، بسبب المؤاخذات المسجلة على أحمد بوخبزة بدعوى أنه يناصر شقيقه الأمين بوخبزة الذي استقال من الحزب وتقدم كمرشح مستقل في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وأضافت ذات المصادر، أن أحمد بوخبزة، صفع نائب الكاتب الإقليمي عبد اللطيف بولعيش وتعنيف بلاد قريقش، المرشح الرابع في اللائحة، قبل أن يتم إخبار الشرطة التي قامت بفتح تحقيق قضائي في النازلة، تحت إشراف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمدينة.

هذا، وقد استمعت مصالح الأمن إلى المرشحين الثلاثة في محاضر قانونية، وتواصل تحرياتها بالاستماع إلى الشهود الذين عاينوا واقعة العنف داخل مقر الحزب.

من جهة أخرى ، صرح عبد الإله بن كيران، أمس الأحد "أن الأمين بوخبزة المستقيل من البيجدي، هو من الأخوة الأبرار الذين أظلوا الطريق سياسيا، وأنه بعث زميله في الأمانة العامة محمد يتيم الذي قام بتوحيد الصفوف في مدينة تطوان".

 

‫شوف تيفي

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