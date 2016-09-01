عاجل.. نايضة قرطاس في فرنسا.. وهذا عدد المصابين

أطلق رجل في عقده السادس النار، اليوم الإثنين، أمام سوبرماركت في المنطقة الباريسية، حيث أصاب شخصين بجروح خطيرة على خلفية ''نزاع خاص'' وذلك قبل أن يسلم نفسه للشرطة، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس

"شوف تيفي"

أطلق رجل في عقده السادس النار، اليوم الإثنين، أمام سوبرماركت في المنطقة الباريسية، حيث أصاب شخصين بجروح خطيرة على خلفية "نزاع خاص" وذلك قبل أن يسلم نفسه للشرطة، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس الفرنسية.

وأوضحت الوكالة الفرنسية بأن الحادث وقع في بورت مارلي على بعد نحو ثلاثين كيلومترا غرب باريس، وقد تحصن مطلق النار إثر ذلك في منزله ثم سلم نفسه بعد ساعات لقوات النخبة في الشرطة.

وأضاف المصدر ذاته بأنه الرجل سلم نفسه للشرطة وكذلك فعلت زوجته التي كانت في الشقة الواقعة على بعد مئات الأمتار من المتجر الذي أطلقت أمامه النار.

وأصيبت خلال هذا الحادث امرأة في السابعة والخمسين من عمرها ورجل في الثالثة والسبعين بجروح خطيرة، وهما بين الحياة والموت، كما قال مصدر قريب من التحقيق.

وذكرت نيابة فرساي أن "ما حصل هو مبدئيا نزاع على مستوى خاص"، واستبعدت الفرضية الإرهابية.