مثير.. ''شرملة'' قائد سلطة بحي ليساسفة بالبيضاء

تعرض قائد سلطة بدوار الوطني بحي ليساسفة، اليوم الاثنين، لاعتداء مسلح حينما كان يقوم بعمله في هدم أحد المنازل العشوائية.

"شوف تيفي"

تعرض قائد سلطة بدوار الوطني بحي ليساسفة، اليوم الاثنين، لاعتداء مسلح حينما كان يقوم بعمله في هدم أحد المنازل العشوائية.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن القائد تفاجأ بصاحب المنزل العشوائي يهاجمه بواسطة سلاح أبيض من الحجم الكبير محاولا طعنه، ليصاب على إثر ذلك بجرح على مستوى اليد.

وأضاف المصدر ذاته بأن المصالح الأمنية، قامت باعتقال المعني بالأمر، بينما تم نقل القائد إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.





