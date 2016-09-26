بالصور: حرب الطرق تحصد قتلى و جرحى نواحي بولمان

شهدت الطريق الرابطة بين إيموزار مرموشة وجماعة أيت بازة على مقربة من بولمان وبالتحديد في منعرجات أيت أيوب الشديدة الانحدار، فاجعة طرقية، لقي خلالها شخصان مصرعهما وأصيب 18 آخرون بإصابات متفاوتة

"شوف تيفي"

شهدت الطريق الرابطة بين إيموزار مرموشة وجماعة أيت بازة على مقربة من بولمان وبالتحديد في منعرجات أيت أيوب الشديدة الانحدار، فاجعة طرقية، لقي خلالها شخصان مصرعهما وأصيب 18 آخرون بإصابات متفاوتة الخطورة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الحادثة وقعت حوالي الساعة العاشرة صباحا عقب اصطدام شاحنة من الحجم الكبير لم يتمكن سائقها من التحكم في مقودها مع سيارة للنقل السري "خطاف"، كانت قادمة في الاتجاه المعاكس مما أدى إلى مقتل شخصين على الفور وإصابة الركاب الآخرين بجروح خطيرة.

وأوضح المصدر ذاته بأن مكان الفاجعة عرف استنفارا كبيرا، وتجمعا لعشرات المواطنين الذين استنكروا عدم إصلاح الطريق المذكورة التي تعتبر نقطة سوداء حصدت العديد من الأرواح في وقت سابق.

وأضاف ذات المصدر بأن عناصر الدرك الملكي من أجل تحديد ملابسات هذه الحادثة، بينما تم نقل جثة الضحايا، بينما تم نقل الضحيتين إلى مستودع الأموات بمستشفى ميسور ومستشفى الجامعي بفاس لتلقي العلاجات اللازمة.