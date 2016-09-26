يا ربي السلامة.. انقلاب سيارة أجرة كبيرة ببني ملال.. وها شنو وقع للركاب

"شوف تيفي"
انقلبت اليوم الاثنين، بمدينة بني ملال سيارة أجرة كبيرة بطريقة خطيرة، حينما وصلت إلى إحدى المنعرجات الحادة.
وحسب مصادر محلية فإن الحادث وبالرغم من خطورته فإن الركاب الستة نجوا بأعجوبة وأصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، إلا أن السيارة عرفت العديد من الخسائر المادية.
وأضافت المصادر ذاتها بأن سيارة للإسعاف، نقلت المصابين إلى مستعجلات المستشفى الجهوي بني ملال لتلقي العلاجات الضرورية.
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