عاجل.. تطورات جديدة في قضية الاعتداء الجنسي لعضو في حركة التوحيد والإصلاح على تلميذته في تارودانت

"شوف تيفي"
علمت "شوف تيفي" أنه تم اليوم الاثنين، التحقيق مع المعلم المنتمي لحركة التوحيد والإصلاح والمتهم بالاعتداء الجنسي على طفلة بالغة من العمر ثمانية سنوات.
وحسب السعدية والدة الضحية في اتصال لها مع "شوف تيفي" قبل قليل، فإن المعني بالأمر رفض الاعتراف بالمنسوب إليه، موضحة بأن ابنتها كشفت للمصالح الأمنية التفاصيل الكاملة لما وقع لها على يد المعلم داخل الفصل الدراسي .
وأضافت السعدية بأنها عرضت ابنتها صباح اليوم على طبيبين أكدا لها تعرض ابنتها لاعتداء جنسي بطريقة وحشية، تسبب لها في جروح على مستوى الدبر.
وأوضحت السعدية أنه سيتم عرض المعلم على أنظار الوكيل العام بالمحكمة الابتدائية بتارودانت غدا الثلاثاء.
وتجدر الإشارة إلى أن مدينة تارودانت، اهتزت على وقع فضيحة من العيار الثقيل بطلها معلم مدرسة ابتدائية، اتهمته الأم "السعدية" باغتصاب فلذة كبدها والتي تدرس لديه نهاية الأسبوع الماضي.
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