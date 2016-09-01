برلماني سابق يتعرض للسرقة الموصوفة بمراكش وهذه هي التفاصيل ..

كشفت مصادر موثوقة '' لشوف تيفي''، أن البرلماني السابق ''محمد محفوظ وعضو مجلس جهة مراكش آسفي، تعرض خلال الاسبوع الماضي لسرقة هاتفيين ذكيين بطريقة احترافية من طرف لصوص عندما كان يتجول بالقرب من مسجد

"شوف تيفي" : علاء الصنوبري



كشفت مصادر موثوقة " لشوف تيفي"، أن البرلماني السابق "محمد محفوظ وعضو مجلس جهة مراكش آسفي، تعرض خلال الاسبوع الماضي لسرقة هاتفيين ذكيين بطريقة احترافية من طرف لصوص عندما كان يتجول بالقرب من مسجد "تحيحيت" بحي المسيرة الأولى بالمدينة الحمراء.



و أضاف المصدر ذاته، أن البرلماني السابق محفوظ انتقل على الفور للمصالح الأمنية لوضع شكاية في النازلة تحت رقم 2436 والتي أحيلت بعدها على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش لإجراء بحت معمق في النازلة .