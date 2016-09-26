بالصور.. هدم منازل عشوائية بدوار بولحية بالدار البيضاء وسط احتجاجات الساكنة

بالرغم من المجهودات التي تقوم بها الدولة للحد من ظاهرة البناء العشوائي خاصة في المدن الكبرى، فإن دوار بولحية بحي البرنوصي بالبيضاء، عرف في الآونة الأخيرة تزايداً ملحوظا في البناء العشوائي.

"شوف تييفي"

بالرغم من المجهودات التي تقوم بها الدولة للحد من ظاهرة البناء العشوائي خاصة في المدن الكبرى، فإن دوار بولحية بحي البرنوصي بالبيضاء، عرف في الآونة الأخيرة تزايداً ملحوظا في البناء العشوائي.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإنه وفي ظرف وجيز ارتفع عدد المنازل العشوائية بالدوار المذكور، حيث استغل العديد من سكانه غياب المراقبة ليقوموا بتشييد هذه المنازل.

وأضاف المصدر ذاته بأن قائد سلطة جديد تم تعيينه أخيرا بالمنطقة، قام اليوم الاثنين، بمداهمة للدوار، حيث تم هدم أولى هذه المنازل العشوائية،وسط احتجاجات الساكنة.





