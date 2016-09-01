هذا هو مصير عصابة إجرامية يتزعمها ''بيستا وطيرموما'' متورطة في ترويج المخدرات القوية بالشمال

تم اليوم الاثنين بمدينة أصيلة إحالة عصابة إجرامية متورطة في ترويج المخدرات القوية .

"شوف تيفي"+"و م ع"

تم اليوم الاثنين بمدينة أصيلة إحالة عصابة إجرامية متورطة في ترويج المخدرات القوية .

وأوضح مصدر أمني أن مصالح الشرطة القضائية بأصيلة ،التابعة لولاية أمن طنجة ، أحالت اليوم الاثنين على العدالة المختصة عناصر عصابة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات القوية ، وذلك بعد إجراء بحث مفصل تحت إشراف النيابة العامة وفق تدابير الحراسة النظرية .

واشار المصدر إلى أن عناصر الأمن تمكنت أول أمس السبت من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص ،إثنان منهم من ذوي السوابق العدلية كانا موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني ،ويتعلق الأمر بالملقب ب"بيستا"( 20 سنة) والملقب ب"طيرموما (24 سنة)،إضافة إلى المدعو (م.ب) (26 سنة).

وأوضح المصدر أن إنجاز العملية الأمنية جاء بناء على معلومات دقيقة توصلت بها المصالح الأمنية مفادها أن ثلاثة أشخاص بصدد إدخال جرعات الهيروين إلى مدينة أصيلة على متن حافلة للنقل العمومي من أجل ترويجها بين أوساط المدمنين.

وبعد عملية ترصد و مراقبة تمكنت عناصر الأمن من إيقاف عناصر العصابة التي كان أحد عناصرها يخبئ الهيروين بأماكن مختلفة من جسمه لتمويه مصالح الشرطة