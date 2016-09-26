بالصورة.. الحزن يُخيّم على الوسط الفني المصري بعد وفاة الفيشاوي

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تعيش الساحة الفنية المصرية اليوم،الحزن و الألم بعد وفاة الفنان و المخرج المصري،أحمد الفيشاوي بعد إصابته بأزمة قلبية حسب وسائل إعلام مصرية.
و ذكّرت ذات المصادر بأعمال الفيشاوي،من بينها كليب إيهاب توفيق "كلام عيونك يا قمر" و"وداع بوادع" لشهاب حسني، و"قسوة قلبك" لمجد القاسم" و"الأيام" لحمادة هلال الأيام، كما عمل معه العديد من النجوم المصريين والعرب.
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