بالصور: هذا هو الموقع الذي يرسل طلبات خاصة بالدمى الجنسية إلى المغرب

شوف تيفي
بعد الضجة التي أثارها وصول دمى جنسية بالمغرب و ترويجها في السر وصلت"شوف تيفي" إلى موقع صيني متخصص في بيع الدمى الجنسية و تصديرها للمغرب تحت الطلب.
و يعرض الموقع المشار إليه في (الصورة المرفقة)، الدمى و أثمنتها التي تتراوح بين 1000 درهم مغربية بالإضافة إلى تكاليف و خدمات التوصيل و التي تصل إلى 4000آلاف درهم مغربية.
و قد خلفت هذه المعلومة، اليوم الاثنين،استنفارا أمنيا كبيرا بقيسارية "الشينوا"بدرب عمر، المعروفة ببيعها في بعض المحلات في السر لوسائل المتعة الجنسية كالبكارة الاصطناعية الصينية و غيرها.
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