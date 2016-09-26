بالصور: هذا هو الموقع الذي يرسل طلبات خاصة بالدمى الجنسية إلى المغرب

بعد الضجة التي أثارها وصول دمى جنسية بالمغرب و ترويجها في السر وصلت''شوف تيفي'' إلى موقع صيني متخصص في بيع الدمى الجنسية و تصديرها للمغرب تحت الطلب.

شوف تيفي

بعد الضجة التي أثارها وصول دمى جنسية بالمغرب و ترويجها في السر وصلت"شوف تيفي" إلى موقع صيني متخصص في بيع الدمى الجنسية و تصديرها للمغرب تحت الطلب.

و يعرض الموقع المشار إليه في (الصورة المرفقة)، الدمى و أثمنتها التي تتراوح بين 1000 درهم مغربية بالإضافة إلى تكاليف و خدمات التوصيل و التي تصل إلى 4000آلاف درهم مغربية.

و قد خلفت هذه المعلومة، اليوم الاثنين،استنفارا أمنيا كبيرا بقيسارية "الشينوا"بدرب عمر، المعروفة ببيعها في بعض المحلات في السر لوسائل المتعة الجنسية كالبكارة الاصطناعية الصينية و غيرها.