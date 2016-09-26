عاجل وبالوثيقة : ''بوانو'' يجيب رئيس مجلس النواب حول غيابه عن مناقشة موضوع ''علاقته باعتماد الزاهيدي''

خرج عبد الله بوانو رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، عن صمته بشأن عقد لقاء اليوم الإثنين بمكتب المجلس لمناقشة موضوع ''العلاقة مع البرلمانية إعتماد الزاهيدي''.

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خرج عبد الله بوانو رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، عن صمته بشأن عقد لقاء اليوم الإثنين بمكتب المجلس لمناقشة موضوع "العلاقة مع البرلمانية إعتماد الزاهيدي".

وحسب مراسلة عبد الله بوانو التي بعث بها لرئيس مجلس النواب، طالب من خلالها رشيد الطالبي العلمي مراسلته كتابيا من أجل الحضور وليس عبر مكالمة هاتفية، حيث "أن اللقاء ذو طابع رسمي " حسب عبد الله بوانو.

وحسب منطوق الرسالة، قال "بوانو" مخاطبا رئيس مجلس النواب" أنه تبعا لمكالمتكم الهاتفية يوم الأحد 25 شتنبر الجاري، حيث اقترحتم عقد لقاء بمكتبكم بمعيتي يومه الإثنين على الساعة 11 صباحا، وبعد إطلاعي على تصريحكم الإعلامي لعدد من المنابر الإعلامية بخصوص موضوع اللقاء المذكور، تبين لي أنه لقاء ذو طابع رسمي، لذا فإني أطلب منكم مراسلتي كتابة، حتى يتسنى لي جوابكم بشكل كتابي، ولأجل حصر الأمور في إطارها الرسمي".