عاجل.. البحث عن خاطفة رضيعة بمستشفى الهاروشي يسقط نصابة كتجيب البنات من العروبية وكتصورهم عريانات باش يشفوهم السواعدة.. تفاصيل صادمة وخطيرة

علمت ''شوف تيفي'' أن التحريات التي تقوم بها الشرطة القضائية الفداء مرس السلطان بخصوص اختطاف رضيعة من مستشفى الهاروشي بالبيضاء، قادتها خلال التحقيق مع مشتبه فيها كانت قد تورطت سنة 2010 في اختطاف طفل،

"شوف تيفي" إ ط.

علمت "شوف تيفي" أن التحريات التي تقوم بها الشرطة القضائية الفداء مرس السلطان بخصوص اختطاف رضيعة من مستشفى الهاروشي بالبيضاء، قادتها خلال التحقيق مع مشتبه فيها كانت قد تورطت سنة 2010 في اختطاف طفل، إلى اكتشاف علاقتها بملف خطير سقطت ضحيته العديد من الفتيات.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المعنية بالأمر من مواليد 1980 تدعى "ك.م" وهي متزوجة وأم لأربعة أطفال، تلقى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالبيضاء العديد من الشكايات في حقها والتي فتحت المصالح الأمنية على إثرها تحقيقا، موضحا "المصدر" بأن هذه الشكايات تفيد بأن المشتبه فيها، تقوم بجلب الفتيات من البادية وتوهمهم بأنها متزوجة بسعودي وستمكنهن من تحقيق أحلامهن لكن شريطة تصويرهن عاريات، حيث تقوم بعرض هذه الصور على الخليجيين وخاصة من السعودية، الذين يختارون الأجمل منهن لكي تسافر إليهم خارج أرض الوطن، أو أن يقوموا بممارسة الجنس معهم مقابل مبلغ مالي مهم لا تحصل منه الفتيات سوى على 300 درهم، وهو الأمر الذي تسبب في فقدان إحدى الفتيات لبكارتها.

وأضاف المصدر ذاتها بأن هذه النصابة متورطة كذلك في عملية سرقة، حيث تقدمت ضحية لها بشكاية تفيد بأن المعنية بالأمر قامت بسرقة جميع ممتلكاتها التي كانت تضعها في إحدى الفيلات والتي تم العثور عليها داخل منزل النصابة، بالإضافة إلى تورطها في قضية نصب على سيدة في 10 ملايين سنتيم بعد أن أوهمتها باتفاق مع مشعوذ بمساعدتها على الزواج بسعودي بواسطة السحر والشعوذة.

وأكد ذات المصدر بأن الموقوفة توبعت انطلاقا مما سبق بتهم النصب والتزوير والقوادة والسرقة الموصوفة، ومن المنتظر أن تقول العدالة كلمتها بخصوص هذه القضية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.