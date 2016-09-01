 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هذا ما قاله المغاربة عن الدمى الجنسية و ترويجها في السر بالمغرب | مجتمع

هذا ما قاله المغاربة عن الدمى الجنسية و ترويجها في السر بالمغرب

ارتفاع حصة مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية من النتيجة الصافية لحسابات الشركة في الأسدس الأول من سنة 2016 | اقتصاد

ارتفاع حصة مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية من النتيجة الصافية لحسابات الشركة في الأسدس

سابقة وبالوثيقة: مرشح للبرلمان يتعهد بالتنازل عن أجره كاملا للجمعيات والمعطلين | بوليتيك

سابقة وبالوثيقة: مرشح للبرلمان يتعهد بالتنازل عن أجره كاملا للجمعيات والمعطلين

طوطال المغرب تحقق نتائج مُرضية خلال النصف الأول من سنة 2016 | اقتصاد

طوطال المغرب تحقق نتائج مُرضية خلال النصف الأول من سنة 2016

خاص وبالصور : العثور على الميكا وغياب الأقلام يحرج الوالية العدوي في عملية توزيع المليون محفظة | بوليتيك

خاص وبالصور : العثور على ''الميكا'' وغياب الأقلام يحرج الوالية ''العدوي'' في عملية توزيع المليون

اختفاء شقيقتين متزوجتين في ظروف غامضة بالفقيه بن صالح والشكوك تحوم حول أصحاب السماوي | مجتمع

اختفاء شقيقتين متزوجتين في ظروف غامضة بالفقيه بن صالح والشكوك تحوم حول أصحاب السماوي

عاجل : عراك وبلطجة بين مرشحي البيجدي بتطوان والأمن يستمع للشهود في محاضر رسمية | بوليتيك

عاجل : عراك وبلطجة بين مرشحي ''البيجدي'' بتطوان والأمن يستمع للشهود في محاضر رسمية

عاجل.. نايضة قرطاس في فرنسا.. وهذا عدد المصابين | دولي

عاجل.. نايضة قرطاس في فرنسا.. وهذا عدد المصابين

مثير.. شرملة قائد سلطة بحي ليساسفة بالبيضاء | حوادث و حقوق

مثير.. ''شرملة'' قائد سلطة بحي ليساسفة بالبيضاء

حديث في "الأخونة والعلمنة" والخبز...

عاجل.. البحث عن خاطفة رضيعة بمستشفى الهاروشي يسقط نصابة كتجيب البنات من العروبية وكتصورهم عريانات باش يشفوهم السواعدة.. تفاصيل صادمة وخطيرة
بتاريــخ : 26 شتنبر 2016 / 14:47 عاجل.. البحث عن خاطفة رضيعة بمستشفى الهاروشي يسقط نصابة كتجيب البنات من العروبية وكتصورهم عريانات باش يشفوهم السواعدة.. تفاصيل صادمة وخطيرة | حوادث و حقوق
عاجل.. البحث عن خاطفة رضيعة بمستشفى الهاروشي يسقط نصابة كتجيب البنات من العروبية وكتصورهم عريانات باش يشفوهم السواعدة.. تفاصيل صادمة وخطيرة
علمت ''شوف تيفي'' أن التحريات التي تقوم بها الشرطة القضائية الفداء مرس السلطان بخصوص اختطاف رضيعة من مستشفى الهاروشي بالبيضاء، قادتها خلال التحقيق مع مشتبه فيها كانت قد تورطت سنة 2010 في اختطاف طفل،

"شوف تيفي" إ ط. 

 علمت "شوف تيفي" أن التحريات التي تقوم بها الشرطة القضائية الفداء مرس السلطان بخصوص اختطاف رضيعة من مستشفى الهاروشي بالبيضاء، قادتها خلال التحقيق مع مشتبه فيها كانت قد تورطت سنة 2010 في اختطاف طفل، إلى اكتشاف علاقتها بملف خطير سقطت ضحيته العديد من الفتيات.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المعنية بالأمر من مواليد 1980 تدعى "ك.م" وهي متزوجة وأم لأربعة أطفال، تلقى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالبيضاء العديد من الشكايات في حقها والتي فتحت المصالح الأمنية على إثرها تحقيقا، موضحا "المصدر" بأن هذه الشكايات تفيد بأن المشتبه فيها، تقوم بجلب الفتيات من البادية وتوهمهم بأنها متزوجة بسعودي وستمكنهن من تحقيق أحلامهن لكن شريطة تصويرهن عاريات، حيث تقوم بعرض هذه الصور على الخليجيين وخاصة من السعودية، الذين يختارون الأجمل منهن لكي تسافر إليهم خارج أرض الوطن، أو أن يقوموا بممارسة الجنس معهم مقابل مبلغ مالي مهم لا تحصل منه الفتيات سوى على 300 درهم، وهو الأمر الذي تسبب في فقدان إحدى الفتيات لبكارتها.

 وأضاف المصدر ذاتها بأن هذه النصابة متورطة كذلك في عملية سرقة، حيث تقدمت ضحية لها بشكاية تفيد بأن المعنية بالأمر قامت بسرقة جميع ممتلكاتها التي كانت تضعها في إحدى الفيلات والتي تم العثور عليها داخل منزل النصابة، بالإضافة إلى تورطها في قضية نصب على سيدة في 10 ملايين سنتيم بعد أن أوهمتها باتفاق مع مشعوذ بمساعدتها على الزواج بسعودي بواسطة السحر والشعوذة.

 وأكد ذات المصدر بأن الموقوفة توبعت انطلاقا مما سبق بتهم النصب والتزوير والقوادة والسرقة الموصوفة، ومن المنتظر أن تقول العدالة كلمتها بخصوص هذه القضية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي النصب الاحتيال مرس السلطان الرضيعة البكارة مستشفى الهاروشي المحكمة الابتدائية الشكايات الخليجيين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مثير.. شرملة قائد سلطة بحي ليساسفة بالبيضاء | حوادث و حقوق

مثير.. ''شرملة'' قائد سلطة بحي ليساسفة بالبيضاء

بالصور: حرب الطرق تحصد قتلى و جرحى نواحي بولمان | حوادث و حقوق

بالصور: حرب الطرق تحصد قتلى و جرحى نواحي بولمان

يا ربي السلامة.. انقلاب سيارة أجرة كبيرة ببني ملال.. وها شنو وقع للركاب | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. انقلاب سيارة أجرة كبيرة ببني ملال.. وها شنو وقع للركاب

عاجل.. تطورات جديدة في قضية الاعتداء الجنسي لعضو في حركة التوحيد والإصلاح على تلميذته في تارودانت | حوادث و حقوق

عاجل.. تطورات جديدة في قضية الاعتداء الجنسي لعضو في حركة التوحيد والإصلاح على تلميذته في تارودانت

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

خبر اليوم: التفاصيل الكاملة لاعتدا الجنسي الذي تعرضت له تلميذة على يد معلمها الناشط في حركة التوح | خبر اليوم
منذ 15 دقيقة

خبر اليوم: التفاصيل الكاملة لاعتدا الجنسي الذي تعرضت له تلميذة على يد معلمها الناشط في حركة التوح

هكذا انطلقت فعاليات معرض الأم والطفل في نسخته السابعة بالبيضاء | روبورتاج

هكذا انطلقت فعاليات معرض الأم والطفل في نسخته السابعة بالبيضاء

طوطال المغرب تحقق نتائج مُرضية خلال النصف الأول من سنة 2016 | مال و أعمال

طوطال المغرب تحقق نتائج مُرضية خلال النصف الأول من سنة 2016

فيديو طريف.. أش ذاك للسياسة أسي ستاتي: أنا رئيس الفن و ماشي رئيس الحكومة | خارج البلاطو

فيديو طريف.. أش ذاك للسياسة أسي ستاتي: أنا رئيس الفن و ماشي رئيس الحكومة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

هذا ما قاله المغاربة عن الدمى الجنسية و ترويجها في السر بالمغرب | مجتمع
منذ 8 دقائق

هذا ما قاله المغاربة عن الدمى الجنسية و ترويجها في السر بالمغرب

ارتفاع حصة مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية من النتيجة الصافية لحسابات الشركة في الأسدس الأول من سنة 2016 | اقتصاد

ارتفاع حصة مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية من النتيجة الصافية لحسابات الشركة في الأسدس

سابقة وبالوثيقة: مرشح للبرلمان يتعهد بالتنازل عن أجره كاملا للجمعيات والمعطلين | بوليتيك

سابقة وبالوثيقة: مرشح للبرلمان يتعهد بالتنازل عن أجره كاملا للجمعيات والمعطلين

طوطال المغرب تحقق نتائج مُرضية خلال النصف الأول من سنة 2016 | اقتصاد

طوطال المغرب تحقق نتائج مُرضية خلال النصف الأول من سنة 2016

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.