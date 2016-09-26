صورة صادمة لمرشحة مع مسنة تهز الفايسبوك

مع انطلاق الحملة الخاصة بالانتخابات التشريعية لـ 7 أكتوبر المقبل، تناقلت العديد من الصفحات الفايسبوكية صورة صادمة قيل أنها لمرشحة بأحد الأحزاب قامت بالتقاطها رفقة سيدة مسنة.

"شوف تيفي"

مع انطلاق الحملة الخاصة بالانتخابات التشريعية لـ 7 أكتوبر المقبل، تناقلت العديد من الصفحات الفايسبوكية صورة صادمة قيل أنها لمرشحة بأحد الأحزاب قامت بالتقاطها رفقة سيدة مسنة.

واعتبر النشطاء المغاربة الصورة مهينة للسيدة المسنة، موضحين بأن هذه المرشحة حاولت استغلال مآسي هذه السيدة المسكينة للتسويق لحملتها الانتخابية.

وتجدر الإشارة إلى أن الحملة الانتخابية، انطلقت أول أمس السبت في العديد من المدن المغربية.