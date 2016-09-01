بالفيديو : مواطنون يمنعون مرشح ''البيجيدي'' بأكادير من مواصلة حملته الإنتخابية

حصلت ''شوف تيفي'' على فيديو يوثق الإنتقادات الشديدة التي تعرض لها وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية بأكادير، من طرف مواطنين بمنطقة أيت تامر الجبلية ضواحي المدينة.

شوف تيفي

حصلت "شوف تيفي" على فيديو يوثق الإنتقادات الشديدة التي تعرض لها وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية بأكادير، من طرف مواطنين بمنطقة أيت تامر الجبلية ضواحي المدينة.

ويظهر شريط الفيديو، النقاش الكبير بين صالح المالوكي مرشح حزب العدالة والتنمية والوفد المرافق له في الحملة الإنتخابية مع نشطاء جمعويين والساكنة بالمنطقة، وصل حد التشابك بالأيدي، حيث رفض المحتجون إستمرار توزيع مرشح بن كيران للمنشورات الإنتخابية التي تدعوا للتصويت عليه في الإنتخابات التشريعية المقبلة.

وحسب مقطع الفيديو، تعرض مرشح البيجيدي، إلى المنع من الإستمرار في حملته الإنتخابية وسط السب والشتم من قبل معارضين له، حيث يظهر الفيديو تدخل أشخاص يرتدون قمصانا تحمل صورة حزب الإتحاد الإشتراكي للحيلولة دون إشتباك بالأيادي بين مرشح البيجيدي وبعض الغاضبين.

وأشارت مصادر خاصة من داخل حزب المصباح بأكادير أن الأشخاص الذين منعوا حملة البيجيدي بمنطقة أيت تامر، سبق أن كانوا أعضاء فاعلين بالحزب قبل إقالتهم جماعيا من طرف أجهزة الحزب، متوعدا برد عاجل على الواقعة.