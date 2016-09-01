قريبا.. ابتسام تسكت وإيهاب أمير في عمل مشترك

من المنتظر أن تطلق المغنية المغربية، ابتسام تسكت، أغنية جديدة من كلمات وألحان الفنان، إيهاب أمير.

"شوف تيفي": زينب نمروك

من المنتظر أن تطلق المغنية المغربية، ابتسام تسكت، أغنية جديدة من كلمات وألحان الفنان، إيهاب أمير.

وقد لقي تعاون خريجي ستار أكاديمي ،تفاعلا كبيرا من طرف جمهورهما المتابع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتجدر الإشارة الى أن تسكت وإيهاب أمير من خريحي برنامج اكتشاف المواهب ستار أكاديمي في نسخته الأخيرة،حيث بصما على نجاح كبير خلال مشاركتهما و تمثيلهما المغرب في هذه المسابقة الغنائية العربية.

يذكر أن ايهاب أمير، حقق مرة أخرى نجاحا جديدا من خلال أغنيته الأخيرة "سيليباطير".