عاجل.. نايضة في درب عمر بسبب الدمى الجنسية.. وها شنو واقع

علمت ''شوف تيفي'' أن سوق درب عمر بالبيضاء، يعرف في هذه اللحظات حالة استنفارا كبيرا من طرف السلطات المحلية بكل مكوناتها، التي تقوم بتحرياتها للكشف عن المحلات التي تبيع الدمى الجنسية.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن سوق درب عمر بالبيضاء، يعرف في هذه اللحظات حالة استنفارا كبيرا من طرف السلطات المحلية بكل مكوناتها، التي تقوم بتحرياتها للكشف عن المحلات التي تبيع الدمى الجنسية.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن السلطات أطلقت أعينها في السوق المذكور للتوصل إلى بائعي هذه الدمى الجنسية الصينية، وذلك لحجزها ومنع بيعها.

وكانت "شوف تيفي"قد كشفت صباح اليوم الاثنين، عن بداية تسويق الدمى الجنسية بسعر 1800 درهم، بمدينة الدار البيضاء و بالضبط بقيسارية درب عمر، و التي تُسوق حسب الطلب بعيدا عن الأعين،و ذلك بسبب منعها.