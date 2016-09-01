شوفو شحال لقاو ديال الذهب في صندوق للقمامة

عثر موظفون بمطار حضرة شاه جلال الدولي في عاصمة بنغلاديش دكا على 3 كيلوغرامات من الذهب، وذلك حسب ما كشف عنه موقع روسيا اليوم نقلا عن وكالة ''نوفوستي'' الروسية اليوم الاثنين.

"شوف تيفي"

عثر موظفون بمطار حضرة شاه جلال الدولي في عاصمة بنغلاديش دكا على 3 كيلوغرامات من الذهب، وذلك حسب ما كشف عنه موقع روسيا اليوم نقلا عن وكالة "نوفوستي" الروسية اليوم الاثنين.

وأوضح المصدر ذاته بأن قسم خدمات الجمارك في مطار حضرة شاه جلال الدولي، تلقت معلومات عن وصول المهربين المحتملين إلى المطار، وشنت عملية أمنية على الفور بغية البحث عنهم.

وأضاف ذات المصدر بأن العملية أسفرت عن العثور على 10 سبائك من الذهب "تقيم بـ190 ألف دولار أمريكي"، كانت وضعت في أحد صناديق القمامة بالمطار، مشيرا إلى أن هناك احتمالا أن يكون المهربون المحتملون قد وضعوا السبائك الذهبية في صندوق القمامة بعد أن لاحظوا نشاطات موظفي الجمارك.