سكوب : مجلس النواب يعقد اجتماعا عاجلا حول ''العلاقة'' بن ''عبد الله بوانو'' و''إعتماد الزاهيدي'' والأخيرين تغيبا

قالت مصادر مطلعة، أن إجتماعا للمكتب المسير لمجلس النواب، سينعقد بعد قليل لدراسة تغيب ''عبد الله بوانو'' و''إعتماد الزاهيدي'' عن الحضور لتقديم توضيحات حول ما سمي ''بالعلاقة الغير مهنية بين بوانو

شوف تيفي

قالت مصادر مطلعة، أن إجتماعا للمكتب المسير لمجلس النواب، سينعقد بعد قليل لدراسة تغيب "عبد الله بوانو" و"إعتماد الزاهيدي" عن الحضور لتقديم توضيحات حول ما سمي "بالعلاقة الغير مهنية بين بوانو والزاهيدي" تبعا لما ثم نشره في إحدى المواقع الإخبارية.

وأضافت ذات المصادر، أنه كان مقررا أن يحضر كل من "عبد الله بوانو" و"إعتماد الزاهيدي" إلى مجلس النواب، على الساعة 12 من ظهر اليوم، للرد على "الإتهامات الخطيرة" وتقديم توضيحات خصوصا وأن القضية تمس "صورة مجلس النواب والبرلمان" وحرمة مؤسسة دستورية.

من جهة ثانية، كتبت "إعتماد الزاهيدي" على حسابها بالفايسبوك، أنها ستلجأ إلى القضاء الفرنسي لرفع دعوى قضائية بعد شيوع خبر علاقة بينها ورئيس فريق حزب العدالة والتنمية "عبد الله بوانو"، الأخير الذي أصدر بلاغين تكذيبيين للواقعة.