صورة العروسين ضحيتي فاجعة آسفي بعد شهر من زواجهما تهز مواقع التواصل الاجتماعي

مباشرة بعد أن نشرت ''شوف تيفي'' تفاصيل الفاجعة التي هزت مدينة آسفي ليلة الأحد، وضع العديد من النشطاء بمختلف الصفحات الفايسبوكية صورة العروسين ''حسام وسكينة''، اللذين لقيا مصرعهما في هذه الفاجعة بعد أن

"شوف تيفي"

مباشرة بعد أن نشرت "شوف تيفي" تفاصيل الفاجعة التي هزت مدينة آسفي ليلة الأحد، وضع العديد من النشطاء بمختلف الصفحات الفايسبوكية صورة العروسين "حسام وسكينة"، اللذين لقيا مصرعهما في هذه الفاجعة بعد أن صدمتهما سيارة حينما كانا على متن دراجة نارية.

وعبر النشطاء المغاربة عن حزنهم الشديد بعد وفاة العروسين بهذه الطريقة المروعة بعد شهر واحد من زواجهما، متمنين أن يتوقف نزيف حرب الطرقات التي تحصد بشكل يومي العشرات من الأرواح.



وكان مصدر "شوف تيفي" قد كشف لها بأن الهالكين كانا على متن دراجة نارية من الحجم الكبير إلا أن سيارة خفيفة اصطدمت بهما ليلفظا أنفاسهما الأخيرة على الفور.