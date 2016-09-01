عاجل : طرد مرشح ''البيجيدي'' بأكادير أثناء حملته الإنتخابية بأيت تامر

ذكر شهود عيان ''لشوف تيفي'' أن مرشح حزب العدالة والتنمية بمدينة أكادير ''صالح المالوكي'' تعرض قبل قليل للطرد من سوق شعبي بالمنطقة الجبلية بأيت تامر ضواحي مدينة الإنبعات.

شوف تيفي

ذكر شهود عيان "لشوف تيفي" أن مرشح حزب العدالة والتنمية بمدينة أكادير "صالح المالوكي" تعرض قبل قليل للطرد من سوق شعبي بالمنطقة الجبلية بأيت تامر ضواحي مدينة الإنبعات.

وأضافت ذات المصادر، أن المرشح والوفد المرافق له تعرضوا لوابل من السب والشتم من طرف مواطنين إحتجوا ضد حملته مطالبينه بالرحيل فورا من منطقتهم،" مهددينه بالرجم بواسطة الحجارة".

من جهة ثانية، إعترف عضو من البيجيدي بأكادير، أن الوفد المشارك في الحملة الإنتخابية لعمدة مدينة أكادير "صالح المالوكي" تعرض لحملة ممنهجة من طرف بعض المشوشين بمنطقة أيت تامر.

وحسب ذات المصدر، فإن المشوشين على حملة مرشح "البيجدي" بالمنطقة المذكورة، ينتمي أغلبهم إلى عناصر تم طردهم مؤخرا من الحزب.

وتعتزم الكتابة الإقليمية لحزب المصباح، إصدار بيان في واقعة "الطرد والتشويش" لمرشح بن كيران عن دائرة أكادير إداوتنان في الساعات القليلة المقبلة، حيث يتهم الحزب غريما سياسيا له بتجييش معارضين للحزب في الحملة الإنتخابية يضيف ذات المصدر.