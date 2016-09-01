عاجل:تطورات جديدة و مؤلمة في قضية اختطاف رضيعة من مستشفى بالدار البيضاء

شوف تيفي:م غ
علمت"شوف تيفي"،أنه بعد مرور حوالي أسبوع على اختطاف رضيعة من داخل مستشفى الهاروشي للأطفال بالدار البيضاء،لا تزال أسرة المولودة تعيش الألم و الأمل في استرجاع رضيعتهم التي عاشت في حضن العائلة لمدة 3 أيام.
و صرح أب المولودة المختطفة،اليوم الإثنين لـ"شوف تيفي"،أن المصالح الأمنية لم تتوصل إلى حدود اليوم لأي خيط يقودها إلى مرتكبي هذه الجريمة.
و كشف نبيل،أن العائلة بالإضافة إلى جمعيات حقوقية،تعتزم تنظيم وقفة احتجاجية أمام المستشفى المذكور عصر اليوم الاثنين،للتنديد بهذه الواقعة،حتى تصل رسالتهم إلى الجهات العليا و العثور على صغيرتهم.
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