عاجل:تطورات جديدة و مؤلمة في قضية اختطاف رضيعة من مستشفى بالدار البيضاء

علمت''شوف تيفي''،أنه بعد مرور حوالي أسبوع على اختطاف رضيعة من داخل مستشفى الهاروشي للأطفال بالدار البيضاء،لا تزال أسرة المولودة تعيش الألم و الأمل في استرجاع رضيعتهم التي عاشت في حضن العائلة لمدة 3

شوف تيفي:م غ

علمت"شوف تيفي"،أنه بعد مرور حوالي أسبوع على اختطاف رضيعة من داخل مستشفى الهاروشي للأطفال بالدار البيضاء،لا تزال أسرة المولودة تعيش الألم و الأمل في استرجاع رضيعتهم التي عاشت في حضن العائلة لمدة 3 أيام.

و صرح أب المولودة المختطفة،اليوم الإثنين لـ"شوف تيفي"،أن المصالح الأمنية لم تتوصل إلى حدود اليوم لأي خيط يقودها إلى مرتكبي هذه الجريمة.

و كشف نبيل،أن العائلة بالإضافة إلى جمعيات حقوقية،تعتزم تنظيم وقفة احتجاجية أمام المستشفى المذكور عصر اليوم الاثنين،للتنديد بهذه الواقعة،حتى تصل رسالتهم إلى الجهات العليا و العثور على صغيرتهم.