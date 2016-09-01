إيقاف 36 شخصا في يوم واحد متورطين في أفعال إجرامية متنوعة بفاس

أوقفت مصالح الأمن التابعة لولاية أمن فاس ، نهاية الأسبوع ، 36 شخصا لصلتهم بأفعال إجرامية متنوعة.

"شوف تيفي"+" و م ع"

أوقفت مصالح الأمن التابعة لولاية أمن فاس ، نهاية الأسبوع ، 36 شخصا لصلتهم بأفعال إجرامية متنوعة.

وذكر بلاغ لولاية أمن فاس أنه تم إلقاء القبض على هؤلاء داخل أسوار المدينة وخارجها، بما فيها الجنانات وباب الفتوح وسيدي بوجيدة ودوار ريافة، مشيرا إلى أن 13 من الموقوفين كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث وطنية من أجل جرائم تتعلق، على الخصوص، بإصدار شيكات بدون رصيد والضرب والجرح البليغ بالسلاح الأبيض، والسرقات بمختلف أنواعها والنصب والاحتيال والتزوير واستعماله والاتجار في المخدرات.

وتم ضبط الآخرين (23 شخصا) متلبسين بارتكاب جنايات أو جنح مختلفة بالشارع العام ضمنهم شخصان من حاملي السلاح الأبيض بدون سند قانوني من شأنهما تهديد سلامة المواطنين.

من جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أنه تم وضع ما مجموعه 47 دراجة نارية بالمستودع البلدي ، في اليوم ذاته ، لكونها لا تتوفر على الوثائق القانونية، وتخضع للبحث حول مدى استعمالها في ارتكاب جرائم سابقة، مضيفا أن 184 شخصا تم التحقق من هويتهم وأخلي سبيلهم بعد التأكد منها.