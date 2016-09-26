بالصور.. طفل يدخل في حالة نفسية صعبة بتطوان والسبب معلمته وها شنو دارت ليه

يعيش طفل بمدينة تطوان حالة نفسية صعبة، بعد أن قامت معلمته في المدرسة الابتدائية التي يدرس بها بحلق شعره وتعنيفه.

"شوف تيفي"



يعيش طفل بمدينة تطوان حالة نفسية صعبة، بعد أن قامت معلمته في المدرسة الابتدائية التي يدرس بها بحلق شعره وتعنيفه.

وحسب مصادر محلية فإن المعلمة أمسكت الطفل بعنف، وقامت بحلق شعره الطويل بواسطة مقص وهو الأمر الذي جعله يدخل في حالة هستيرية.

وأضافت المصادر ذاته بأن المعلمة لم تكتفي بقص شعر الطفل، بل قامت كذلك بتعنيفه وتوبيخه أمام زملائه بشدة.