صادم.. مسن استدرج طفلا بالمال إلى مكان مظلم وحاول هتك عرضه بتارودانت

أوقفت مصالح الأمن بمدينة تارودانت، نهاية الأسبوع المنقضي، شخصا في عقده السادس من أجل التغرير بقاصر ومحاولة هتك عرضه.

"شوف تيفي"

أوقفت مصالح الأمن بمدينة تارودانت، نهاية الأسبوع المنقضي، شخصا في عقده السادس من أجل التغرير بقاصر ومحاولة هتك عرضه.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فقد جرى إيقاف المشتبه فيه في إحدى المناطق المظلمة بحي بوتاريالت وهو بصدد الشروع في تنفيذ فعله الشنيع في حق طفل قاصر، تمكن من التغرير به عن طريق إغرائه بالمال.

وأضاف المصدر ذاته بأنه تم وضع المعني بالأمر تحت الحراسة النظرية من أجل تقديمه أمام العدالة، بينما تم تسليم الطفل القاصر لعائلته.