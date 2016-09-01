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بالفيديو..الدمى الجنسية تصل إلى المغرب ها فين كتباع و ها بشحال
بتاريــخ : 26 شتنبر 2016 / 11:11 بالفيديو..الدمى الجنسية تصل إلى المغرب ها فين كتباع و ها بشحال | منوعات
بالفيديو..الدمى الجنسية تصل إلى المغرب ها فين كتباع و ها بشحال
1800 درهم:هو ثمن الدمى الجنسية التي وصلت إلى المغرب و بدأ تسويقها بمدينة الدار البيضاء و بالضبط بقيسارية درب عمر، مؤخرا على غرار باقي الدول العربية و القادمة من الصين.

شوف تيفي

1800 درهم:هو ثمن الدمى الجنسية التي وصلت إلى المغرب و بدأ تسويقها بمدينة الدار البيضاء و بالضبط بقيسارية درب عمر، مؤخرا على غرار باقي الدول العربية و القادمة من الصين.

الدمى و هي قريبة حسب ما عاينناه من الفتيات الحقيقيات في الشكل و المواصفات المتعلقة بالمتعة الجنسية ، أثار تسويقها بمدينة الدار البيضاء سخطا و لغطا كبيرا من طرف التجار و المواطنين المغاربة.

وحسب شريط فيديو،يمكن أن تأخذ هذه الدمى المظهر الخارجي لملكات جمال العالم، أو نجمات الغناء أو المشاهير، وذلك حسب رغبة صاحبها،كما أنها تشعر و تتكلم و لها ملمس الجلد البشري.

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