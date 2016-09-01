بالفيديو.. شباط بجرأة الزعماء الكبار: كيقولو عليا سيكليس، هانا داخل عند السيكليس

ليس سهلا أن تكون زعيما سياسيا في بلاد يتحين فيه الخصوم الفرصة للنيل منك، أو تتبع خطواته في انتظار أول عثرة لك، حتى يجعلون منها وسيلة للانتقاد والتهكم والسخرية.. هكذا قال لسان حال حميد شباط الأمين

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ليس سهلا أن تكون زعيما سياسيا في بلاد يتحين فيه الخصوم الفرصة للنيل منك، أو تتبع خطواته في انتظار أول عثرة لك، حتى يجعلون منها وسيلة للانتقاد والتهكم والسخرية.. هكذا قال لسان حال حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، بتعبير غير معلن أثناء تجوله أمس الأحد في أحد الأحياء الشعبية العتيقة بفاس.

شباط الذي ألصق به الخصوم صفة "سيكليس"، بدا أكثر جرأة وهو يُظهر للناس، أنه لا يحمل أية عقدة من هذا الوصف، فقام بتكريم رمزي لصاحب محل إصلاح الدراجات النارية بفاس بطريقته الخاصة.

وبدا شباط أثناء تجوله في أحد الأحياء القديمة بهذه المدينة العريقة، أكثر أريحية، خاصة بعد أن دخل لمحل "سيكليس" الحي، وأخذ يتفقده، بل ويلتقط الصور مع صاحبه والعاملين فيه.. "كايقولو عليا سيكليس، هانا داخل عند السيكليس" يقول شباط، قبل ان يرسل ميساجا لخصومه على أن "السيكليس" مهنة شريفة، "كيصورو منها آلاف المغاربة طرف ديال الخبز". رغم أنه لم يكن أبدا فيي حياته "سيكليسا" بل كان إطارا تقنيا.