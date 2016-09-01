خطير وبالفيديو..عصابة مكونة من ثلاثة إخوة تنهي حياة شاب بطريقة مروعة بالعرائش

لقي شاب في مقتبل العمر بمدينة العرائش، مصرعه ليلة الأحد-الاثنين بطريقة مروعة، بعد تلقيه لطعنات قاتلة من طرف عصابة مكونة من ثلاثة إخوة.

"شوف تيفي"



لقي شاب في مقتبل العمر بمدينة العرائش، مصرعه ليلة الأحد-الاثنين بطريقة مروعة، بعد تلقيه لطعنات قاتلة من طرف عصابة مكونة من ثلاثة إخوة.

وحسب مصادر محلية فإن سبب وقوع الجريمة يعود إلى تصفية حسابات بين الإخوة الثلاثة والهالك والتي انتهت بمقتل هذا الأخير الذي تلقى العديد من الطعنات القاتلة في مناطق مختلفة من جسده بواسطة السلاح الأبيض.

وأضافت المصادر ذاتها بأنه تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى للا مريم، بينما ما تزال الأبحاث جارية لاعتقال الإخوة الثلاثة بعد فرارهم إلى وجهة غير معلومة.