حملة ''زيرو شمكار'' تغزو الفايسبوك

"شوف تيفي"
بعد حملة زيرو كريساج قبل أشهر، قرر النشطاء المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إطلاق حملة جديدة تحت عنوان "زيرو شمكار"، وذلك عقب ارتفاع أعداد المتشردين المدمنين على المخدرات وخاصة "السليسيون"، والذين تورطوا في العديد من الجرائم في الآونة الأخيرة.
وقرر النشطاء المغاربة التفاعل مع هذه الحملة بشكل كبير، حيث طالب العديد منهم المسؤولين وخاصة في الجهازين الأمني والصحي بإيجاد حلول سريعة لضبط هؤلاء المتشردين، إما بإعادة إدماجهم وإصلاحهم وتهذيبهم خلف القضبان الحديدية، أو من خلال إيداعهم بمستشفيات الأمراض العقلية إن كانوا يعانون من أمراض عقلية خطيرة.
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