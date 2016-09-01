عاجل..الشرطة الإسبانية تعتقل مغربيين متهمين بالتخطيط لهجوم في أوروبا

قالت وزارة الداخلية الإسبانية اليوم الاثنين إن الشرطة اعتقلت مغربيين متهمين بدعم إسلاميين متشددين وبالتخطيط على الأرجح لشن هجوم في أوروبا.

"شوف تيفي"

قالت وزارة الداخلية الإسبانية اليوم الاثنين إن الشرطة اعتقلت مغربيين متهمين بدعم إسلاميين متشددين وبالتخطيط على الأرجح لشن هجوم في أوروبا.

وحسب وكالة رويترز البريطانية، فقد ذكرت الوزارة أن أحد المتهمين اعتزم الانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا وسافر إلى حدود البلاد مع تركيا للقاء عضو في التنظيم حتى يحصل على تدريب قبل عودته إلى أوروبا للمشاركة في الهجمات الإرهابية.

وأضافت وزارة الداخلية الإسبانية أن الشرطة التركية اعتقلت الرجل قبل عبوره الحدود وأعيد إلى إسبانيا بمجرد الإفراج عنه حيث واصل جهوده للانضمام إلى التنظيم المتشدد.

وقال ذات المصدر،إن الرجل الآخر متهم بمساعدة الرجل الأول في محاولاته السفر إلى منطقة الحرب في سوريا وبتدريبه بعد عودته إلى إسبانيا.

والمتهمان من سكان مدينة مورسيا في جنوب إسبانيا ومدينة بلد الوليد بشمال البلاد.