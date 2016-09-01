17 مرشحا بمستوى ابتدائي للانتخابات البرلمانية المقبلة بالجديدة

شوف تيفي

علمت شوف تيفي من مصادر محلية بمدينة الجديدة أن ما يناهز على 17 مرشحا للانتخابات البرلمانية المقبلة بذات الإقليم والتي من المنتظر أن تفرز حكومة مسؤولة ، لا يتوفرون إلا على الشهادة الابتدائية ، هذا الخبر الذي أطلق حملة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ، تساءل من خلالها النشطاء عن أهلية هؤلاء لتشريع القوانين والتحول إلى وزراء في حال تم تزكيتهم من طرف أحزابهم بعد نجاحهم في الحصول على مقعد بالبرلمان المقبل .