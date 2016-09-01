مواطنون اتصلوا بالشرطة بخصوص خاطفة الرضيعة بالبيضاء.. وهذه هي التفاصيل

في وقت لا تزال فيه الأبحاث جارية لاعتقال خاطفة الرضيعة من مستشفى الهاروشي بالبيضاء، تلقت المصالح الأمنية اتصالات من مواطنين يقولون إنهم شاهدوا السيدة وهي تحمل الرضيعة، لكن بعد التحريات ظهر أن

"شوف تيفي"

في وقت لا تزال فيه الأبحاث جارية لاعتقال خاطفة الرضيعة من مستشفى الهاروشي بالبيضاء، تلقت المصالح الأمنية اتصالات من مواطنين يقولون إنهم شاهدوا السيدة وهي تحمل الرضيعة، لكن بعد التحريات ظهر أن المعلومات لم تكن دقيقة.

وحسب يومية أخبار اليوم في عددها الصادر غدا الاثنين، اهتدت العناصر الأمنية بناء على معلومات توصلت إليها من تصريحات وشهادات أم الرضيعة المخطوفة إلى رسم صورة تقريبية، أمر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالبيضاء بتعميمها على جميع المصالح الأمنية ونشرها بالجرائد وتوزيعها بالشوارع الكبرى بالبيضاء للتعجيل بالقبض على المشتبه فيها، والتي يتراوح سنها ما بين 26 و 30 سنة، وقد جرى تعميم الصور في مجموعة من المواقع والصفحات الفايسيوكية لكي يتسنى للجميع معرفة خاطفة الرضيعة وإعلام الأمن بمكان وجودها.



