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مقرف وبالصور.. العثور على فأر مقلي في طبق كنتاكي
بتاريــخ : 26 شتنبر 2016 / 06:08 مقرف وبالصور.. العثور على فأر مقلي في طبق كنتاكي | منوعات
مقرف وبالصور.. العثور على فأر مقلي في طبق كنتاكي
أعلنت سلسلة أشهر مطاعم الوجبات السريعة في العالم ''دجاج كنتاكي''، عن فتح تحقيق بخصوص العثور على ''فأر مقلي'' بطبق قدم لمواطن روسي في موسكو، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام اليوم الأحد.

"شوف تيفي"

أعلنت سلسلة أشهر مطاعم الوجبات السريعة في العالم "دجاج كنتاكي"، عن فتح تحقيق بخصوص العثور على "فأر مقلي"  بطبق قدم لمواطن روسي في موسكو، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام  اليوم الأحد.
وحسب موقع روسيا اليوم فإن مطعماً داخل مركز تجاري بالعاصمة الروسية موسكو، قدم وجبة "الفأر المقلي" لأحد الزبائن والتي تضم شرائح من لحم الدجاج المشوي لكنه تناول لحم جرذ بدلًا من الدجاج.
وأوضح الموقع بأن الزبون أعلن عن نيته رفع شكوى إلى هيئة حماية مصالح المستهلكين، فيما أكد متحدث باسم "دجاج كنتاكي" قيام شركته بالتحقيق في ملابسات الحادث.


‫شوف تيفي

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