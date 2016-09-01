توقيف زوجين في حالة سكر طافح ضواحي مراكش وها شنو دارو

قامت عناصر الدرك الملكي بجماعة اسني ضواحي مدينة مراكش، ليلة اليوم الأحد،بتوقيف زوجين وهما في حالة سكر طافح خلال قيامهما بالعربدة وتبادل العنف.

"شوف تيفي"



قامت عناصر الدرك الملكي بجماعة اسني ضواحي مدينة مراكش، ليلة اليوم الأحد،بتوقيف زوجين وهما في حالة سكر طافح خلال قيامهما بالعربدة وتبادل العنف.

وحسب مصادر محلية فإن مصالح الدرك توصلت بإخبارية تفيد بأن رجلا وزوجته يقوما بالعربدة والتلفظ بكلمات نابية لتنتقل على الفور إلى عين المكان واعتقلتهما في حالة تلبس.

وأضافت المصادر ذاتها بأنه تم اقتياد الزوجين إلى مقر الدرك لتحقيق معهما قبل أن يتم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة.





