غير سار لكازاوا.. الزيادة في تسعيرة الطرامواي وها علاش

يعتزم مجلس مدينة الدار البيضاء مراجعة تعريفات ''الطرامواي'' بعد انتهاء عقد التدبير الذي يربطه مع شركة ''كازا طرام''، وذلك في أفق نهاية دجنبر من السنة المقبلة.

"شوف تيفي"

يعتزم مجلس مدينة الدار البيضاء مراجعة تعريفات "الطرامواي" بعد انتهاء عقد التدبير الذي يربطه مع شركة "كازا طرام"، وذلك في أفق نهاية دجنبر من السنة المقبلة.

وحسب يومية الصباح في عددها الصادر يوم الاثنين، فإن شركة التنمية المحلية "كازا ترانسبور" المكلفة من قبل المجلس لتدبير قطاع النقل العمومي بالمغرب، أعدت دراسة حول استغلال الخط الحالي والخطوط الثلاثة الأخرى الذي توجد طور الانجاز تطلبت سنة، قبل الإعلان عن طلبات عروض لتدبير هذه الخطوط، إضافة إلى ثلاثة خطوط نموذجية من الحافلات.

وأفادت مصادر أن الدراسة التي أنجزت أبانت عن مجموعة من الاختلالات التي يعانيها الخط الجديد، موضحة بأنه سيتم في عقد التفويت الجديد مراجعة التعريفة بإقرار زيادة، سواء في التنقلات في الخط الحالي أو الخطوط الجديدة، وقد أبدى ثلاثة فاعلين دوليين من إسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية اهتمامهم بالعرض إذا لم تتمكن "كازا طرام" المدبر الحالي لخط الطرامواي من الفوز بالعرض الجديد.



