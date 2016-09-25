فاجعة بالفيديو و الصور.. مقتل شاب وشابة كانا على متن دراجة نارية بطريقة مروعة بآسفي

عرفت مدينة آسفي ، ليلة اليوم الأحد، فاجعة حقيقة، راح ضحيتها شاب وشابة صدمتهما سيارة حينما كانا على دراجة نارية.

"شوف تيفي"

حادثة سير مميتة بسيدي بوزيد



عرفت مدينة آسفي ، ليلة اليوم الأحد، فاجعة حقيقة، راح ضحيتها شاب وشابة صدمتهما سيارة حينما كانا على دراجة نارية.



وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الهالكين كانا على دراجة نارية من الحجم الكبير إلا أن سيارة خفيفة اصطدمت بهما ليلفظا أنفاسهما الأخيرة على الفور.



وأضاف المصدر ذاته بأن سيارة للإسعاف، قامت بنقل جثة الهالكين إلى مستودع الأموات.