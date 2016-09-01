عاجل.. انفجار يهز قطارا في تركيا

أصيب سائق قطار شحن بجروح،اليوم الأحد في انفجار قنبلة وضعت على خط للسكك الحديدية في جنوب شرق تركيا عندما مر عليها القطار.

"شوف تيفي"



أصيب سائق قطار شحن بجروح،اليوم الأحد في انفجار قنبلة وضعت على خط للسكك الحديدية في جنوب شرق تركيا عندما مر عليها القطار.



وحسب وكالة رويترز البريطانية فإن قاطرة القطار لحقت بها أضرار في الواقعة التي حدثت قرب بلدة سراي في إقليم فان قرب الحدود الإيرانية.



وأوضحت الوكالة بأنه وإلى حدود الساعة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الهجوم.