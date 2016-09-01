عاجل.. نايضة قرطاس في السويد.. وها شحال من واحد تقتل

شهدت مدينة مالمو بالسويد، قبل قليل، إطلاق نار من طرف مسلحين، ما خلف مقتل أربعة أشخاص.

"شوف تيفي"



شهدت مدينة مالمو بالسويد، قبل قليل، إطلاق نار من طرف مسلحين، ما خلف مقتل أربعة أشخاص.



وحسب موقع روسيا اليوم فقد سمع كذلك ذوي انفجار قوي، بالإضافة إلى صوت إطلاق 20 طلقة، صادرة من أسلحة آلية استخدمها مسلحون.



