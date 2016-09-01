انفراد.. والدة الطفلة التي تعرضت للاغتصاب على يد معلم ينتمي لحزب العدالة والتنمية بتارودانت تكشف لشوف تيفي تفاصيل خطيرة: تكرفس على بنتي وها شنو دار ليها بالضبط+فيديو

كشفت والدة الطفلة ''خديجة.ب'' في اتصال لها مع ''شوف تيفي'' أن هذه الأخيرة، تعرضت للاغتصاب داخل الفصل الدراسي بتارودانت، علي يد معلمها الذي كشفت مصادرنا بأنه ينتمي لحزب العدالة والتنمية ولحركة التوحيد

"شوف تيفي"

كشفت والدة الطفلة "خديجة.ب" في اتصال لها مع "شوف تيفي" أن هذه الأخيرة، تعرضت للاغتصاب داخل الفصل الدراسي بتارودانت، علي يد معلمها الذي كشفت مصادرنا بأنه ينتمي لحزب العدالة والتنمية ولحركة التوحيد والإصلاح.



وقالت السعدية بأن ابنتها البالغة من العمر 8 سنوات، تعرضت أول أمس الجمعة، للاغتصاب على يد معلمها الأربعيني الذي استغل خروج التلاميذ إلى ساحة المؤسسة التعليمية، وأقدم على اغتصابها بطريقة بشعة بإدخاله لجهازه التناسلي في دبرها بالقوة.



وأضافت السعدية بأنها اكتشفت الأمر بعد أن لاحظت وجود زرقة بدبر طفلتها، التي أخبرتها بأن المعلم قام بإدخال جهازه التناسلي في أحشائها، وهددها بالقتل إن أخبرت والديها.



وتابعت الأم المكلومة كلامها...ومباشرة بعد اعتراف طفلتها لها بالواقعة سارعت إلى المستشفى، حيث أكد لها الطبيب الذي فحص هذه الأخيرة تعرضها لاغتصاب وحشي، لتقدم إلى مصالح الدرك الملكي شكاية في الموضوع معززة بشهادة طبية، تم على إثرها اعتقال المعلم الذي التزم الصمت بعد مواجهته بالحقيقة.



وبخصوص الحالة النفسية لطفلتها فإن السعدية، عبرت عن حزنها الشديد موضحة بأن فلذة كبدها التي تدرس في القسم الثاني ابتدائي رفضت العودة مجددا للدراسة، بعد أن دخلت في أزمة نفسية حادة، وأصبحت تخاف الرجال ومن بينهم والدها لأنه على حد تعبيرها يتوفر على "بعبع" مشابه لذلك الذي قام المعلم بإدخاله في دبرها.