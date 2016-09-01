حريق مهول في مطعم معروف بمارينا أكادير

اندلع اليوم الأحد، حريق مهول بمطعم معروف يوجد بمنطقة مارينا أكادير، كاد أن يحصد أرواح العديد من العاملين به.

"شوف تيفي"

اندلع اليوم الأحد، حريق مهول بمطعم معروف يوجد بمنطقة مارينا أكادير، كاد أن يحصد أرواح العديد من العاملين به.

وحسب مصادر محلية فإن أسباب اندلاع هذا الحريق تبقى مجهولة، موضحة بأن هناك احتمالا كبيرا بأن يكون تماس كهربائي بمطبخ المطعم قد تسبب في وقوع الحادث.

وأضافت المصادر ذاتها بأن رجال الوقاية المدنية المعززين برجال الأمن، حلوا بالمطعم وتمكنوا من إخماد النيران بصعوبة.